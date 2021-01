BAG-Mathys zur aktuellen Lage: «Die neue Variante macht uns Sorgen»

(dpo) Am Dienstag meldete das Bundesamt für Gesundheit 2851 neue Infektionen mit Covid-19. Damit stagnieren die Fallzahlen weiterhin auf einem hohen Niveau, bilanzierte Patrick Mathys vor den Medien in Bern. Das sei vor allem mit Blick auf das mutierte Virus problematisch. «Die neue Variante macht uns Sorgen», sagte der Leiter der Sektion Krisenbewältigung beim BAG.

Am Dienstag vor einer Woche lag die Anzahl der Neuansteckungen noch bei 4020. Die Abnahme der Fallzahlen konnte Mathys nicht erklären. Vielleicht hätten sich die älteren Menschen risikoärmer verhalten, oder jüngere Personen hätten Kontakte gemieden. So oder so, seien die Zahlen mit Vorsicht zu geniessen, sagte Mathys weiter. Das BAG rechne etwa mit weiteren Nachmeldungen, da um Neujahr weniger getestet worden sei.

Bislang seien 127 Mutationen in der Schweiz bekannt. Doch laut Mathys nimmt der Anteil der Covid-19-Varianten unter den Coronafällen laufend zu: «Wir gehen davon aus, dass in der Schweiz fünf bis sechs Prozent der Fälle auf Mutationen zurückgehen dürften», so Mathys weiter. Zahlen aus Grossbritannien und Irland hätten gezeigt, dass die neue Mutationen leichter übertragbar und für eine starke Zunahme der Fälle verantwortlich seien.

Neue Variante: Wengen als «Lehrbeispiel»

Die Berner Kantonsärztin und Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte Linda Nartey nannte dabei die Geschehnisse um Wengen als «Lehrbeispiel». Weil sich dort die neue Variante ausgebreitet hat, sagten die Behörden das Skirennen am Lauberhorn ab. «Wir haben in Wengen noch keine Verlangsamung erreicht und wir konnten nicht alle Verbindungen nachvollziehen», so Nartey.