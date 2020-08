BAG bestätigt ersten Corona-Todesfall in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen

(agl) Stefan Kuster, Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten beim BAG, bestätigte an einer Medienkonferenz am Freitag eine entsprechende Meldung des «Tages-Anzeiger». Beim Verstorbenen habe es sich gemäss den aktuellen Informationen um einen gesunden jungen Mann gehandelt, so Kuster. Dies überrasche aber nicht, wenn man die internationale Situation betrachte.

«Das Virus macht keinen Halt vor jungen Personen», sagte Kuster. Todesfälle seien jedoch selten. Das Coronavirus sei immer noch da und nach wie vor eine Bedrohung für alle Altersgruppen, warnte Kuster. Auch in der Grippesaison sei es eine Realität, dass in jedem Winter junge Menschen in der Intensivstation liegen und auch an einem harmloseren Influenza-Virus sterben.