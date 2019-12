Autofahrer flüchtet verletzt nach Unfall mit Bagger in Schaffhausen

Der Junglenker war nach Angaben der Schaffhauser Polizei lediglich mit einem Lernfahrausweis und alleine unterwegs, als er gegen 2.50 Uhr auf der Fahrt ins Stadtzentrum auf der Mühlentalstrasse die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er geriet auf eine Böschung, schleuderte zurück über die Strasse und prallte auf einem Vorplatz in den stehenden Raupenbagger. Daraufhin flüchtete der Mann zu Fuss.

Die Polizei entdeckte am Morgen nach einem Hinweis das Wrack und fand Blutspuren. Sie startete daraufhin eine grosse Suchaktion und setzte einen Spürhund ein. Knapp drei Stunden später trafen Beamte den Mann beim wiederholten Nachsehen an dessen Wohnort an. Er wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Der Junglenker muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.