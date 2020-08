Aussenminister Cassis empfängt in Bern den kanadischen Amtskollegen zu Arbeitsbesuch

(wap) Nach dem Arbeitsgespräch zogen die Aussenminister am Montag vor den Medien in Bern eine Bilanz der bisherigen Bewältigung der Pandemie in beiden Ländern. Dabei sei auch über den Stand der Forschung an einem Impfstoff und dessen mögliche Verfügbarkeit gesprochen worden, teilt das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) im Anschluss mit. Beide Staaten hofften auf die internationale Zusammenarbeit.

Am Rande thematisiert wurden laut EDA etwa auch die Lage im Libanon und die Wahlen in Weissrussland. Kanada und die Schweiz feiern dieses Jahr zudem das 75-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen. Die beiden mehrsprachigen Länder seien eng verbunden. Die Schweiz exportierte letztes Jahr Güter über 4,4 Milliarden Franken nach Kanada. Dort leben auch 40'000 Schweizer.