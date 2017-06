Burkhalters Entscheid komme für alle überraschend, sagte FDP- Parteipräsidentin Petra Gössi in einer ersten Reaktion am Mittwoch der Nachrichtenagentur sda. Die FDP und die Schweiz hätten Burkhalter viel zu verdanken.

Lob für internationales Engagement

Gössi würdigte Burkhalters Verdienste um die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine-Krise. Er habe mit seinen Engagements in der Aussenpolitik die Schweiz und das internationale Genf gestärkt und zudem die internationalen Beziehungen normalisiert und verbessert.

Dass Burkhalter sich in der Debatte um ein Rahmenabkommen mit der EU von seiner FDP zu wenig gestützt gefühlt haben könnte, mag Gössi nicht gelten lassen. "Meinungsvielfalt gehört zum Freisinn", sagte sie. Es sei zudem nicht Aufgabe einer Partei, gleicher Meinung zu sein wie ihr Vertreter im Bundesrat.

Auch von anderen Seiten erhält Burkhalter viel Lob für sein internationales Engagement. "Als Aussenminister hat Didier Burkhalter die Schweiz international würdig vertreten", schreibt die SP Schweiz. Burkhalter habe ein weltoffenes und positives Bild der Schweiz vermittelt. Sein Rücktritt sei zu bedauern, "auch wenn es ihm nicht immer gelungen ist, alle Blockaden zu lösen."

Burkhalter habe als Vorsitzender der OSZE eine ausgleichende Russland-Politik betrieben und sich in der Europa-Politik um eine Weiterentwicklung der Beziehungen zur EU bemüht, liess sich SP-Parteipräsident Christian Levrat in der Mitteilung zitieren.