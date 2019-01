Weil die bisherige Amtsinhaberin Viola Amherd in den Bundesrat gewählt wurde, braucht die CVP einen neuen Vizechef oder eine neue Vizechefin für ihre Bundeshausfraktion. Ursprünglich war geplant, die Wahl Ende dieser Woche durchzuführen – an der Klausursitzung der CVP-Fraktion in Locarno. Aber diese Pläne wurden jetzt geändert.