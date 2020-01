Auf Sturmböen folgen frühlingshafte Temperaturen – was ist mit dem Wetter los?

Stürmischer Südwestwind hat das Wetter nördlich des Alpenkamms fest im Griff. Heute Dienstag und am morgigen Vormittag müssen wir uns auf kräftige Böen gefasst machen, die in freien Lagen auch ziemlich heftig sein und in exponierten Gipfel- und Kammlagen gar zu Orkanböen wachsen können, wie der Wetterdienst Meteonews berichtet. So sollen am Dienstagvormittag in der Region Neuenburg am Jurasüdfuss bereits Böen bis 110 km/h gemessen worden sein.

Die Böen waren erst die Vorhut des für Dienstag erwarteten Sturms. Am Mittag würden deutlich höhere Spitzen erwartet, wie Meteoschweiz in einer Mitteilung schreibt. Der Wetterdienst warnt auch vor Spaziergängen im Wald und herabstürzenden Ästen. Für Dienstag galt in vielen Gebieten eine Warnung vor erheblicher Gefahr durch Wind. Das entspricht der mittleren von fünf Gefahrenstufen.

Schneit es heute Dienstag bereits in Höhen zwischen 600 und 800 Metern, sinkt die Grenze am Mittwoch gar auf 500 bis 700 Meter. Für die Berggebiete bedeutet dies 40 bis 60 Zentimeter Neuschnee bis Mittwochabend und eine entsprechend höhere Lawinengefahr.