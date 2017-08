Den höchsten nächtlichen Tiefstwert erreichte die Messstation Locarno-Monti mit 23,5 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews am Freitag mitteilte. Aber auch in Lugano, Neuenburg und Vevey war es in der Nacht nie "kälter" als 23 Grad. Nur knapp darunter lag Rorschach SG mit 22,9 Grad.

Ausgedehnte Wolkenfelder hätten in der Nacht die terrestrische Ausstrahlung davon abgehalten, direkt ins Weltall zu entweichen, erklärt Meteonews das Phänomen. Deshalb sei die gestrige Wärme vielfach auch während der Nacht erhalten geblieben. Unter diesen Bedingungen sanken die Tiefsttemperaturen in der Nacht verbreitet in der ganzen Schweiz nicht unter 20 Grad.