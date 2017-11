Der Autofahrer stellte den Wagen am Fahrbahnrand ab und alarmierte die Polizei. Bei deren Eintreffen sei das Auto in Vollbrand gestanden, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Flammen seien dann von der Feuerwehr Sursee gelöscht worden.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist nicht bekannt. Spezialisten der Luzerner Polizei würden das Fahrzeug begutachten, teilte die Staatsanwaltschaft mit.