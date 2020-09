«Frau Arschlan», «fucking Glarner», «Arschlöcher» - während die Klimajugend demonstriert, verlieren Politiker den Anstand

Ebenfalls zu Ausfälligkeiten griff Andreas Glarners Parteikollege Roland Büchel (St. Gallen). Am Dienstag bezeichnete er die Klimaaktivisten vor den Augen einer Reporterin von «Blick TV» als «Arschlöcher». Als die Journalisten die Szene zu filmen begann, rief Büchel einem Aktivisten zu, er solle «abfahren» und «den Rüssel» halten.

Er erklärte der von der Basler Bevölkerung zweimal in den Nationalrat gewählten Arslan, es gehe hier um Recht und Ordnung, «das gibt es in deinem Staat nicht». Auf Rückfrage Arslans sagte Glarner, er meine damit die Türkei. Arslan wurde 1980 im türkischen Erzincan geboren und kam 1991 als Elfjährige nach Basel und nahm 2004 das Schweizer Bürgerrecht an.

Einige von ihnen verloren vollends die Contenance. So bezeichnete der als Provakteur bekannte Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner die Klimaaktivisten als Kommunisten. Vor einer laufenden Kamera der CH Media-Fernsehsender nannte er seine Ratskollegin Sibel Arslan (Grüne, Basel-Stadt) «Frau Arschlan».

Der Valser Gneis auf dem Bundesplatz ist wieder eine leere Fläche. Das Klimacamp, welches Aktivisten unter dem Slogan #RiseUpForChange am Montagmorgen aufgebaut hatten, ist Geschichte. Die Aktion dominierte seit Montag die Schlagzeilen. Vor allem bürgerliche Politiker zeigten sich verärgert über das Klimacamp und den Unwillen der Berner Stadtregierung, den besetzten Platz freizuräumen.

Jacqueline Badrans «fucking Glarner»

Anders als ihre SVP-Ratskollegen ärgerte sich SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (Zürich) nicht über die Klimaaktivisten, sondern über die Medienberichterstattung. Einem Journalisten des «Echo der Zeit» von SRF sagte sie, die Medien filmten die falschen Sachen und stellten die falschen Fragen: «Vorher habt ihr den huere fucking Glarner, who cares, gefilmt, statt die Forderungen der Jugendlichen», schimpfte Badran.

Keine rechtliche Handhabe

Rechtliche Konsequenzen dürften die Ausfälligkeiten der Nationalratsmitglieder keine haben - zumindest nicht unter der Bundeshauskuppel. Eine Sprecherin der Parlamentsdienste erklärt auf Anfrage, das Parlamentsgesetz sehe keine Sanktionsmöglichkeiten vor für Äusserungen, die Ratsmitglieder ausserhalb des Bundeshauses tätigen.

Ob Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (FDP, Waadt) die betreffenden Parlamentarier allenfalls in privaten Gesprächen oder in einer persönlichen Erklärung für die Ausfälligkeiten tadeln wird, ist bis jetzt nicht in Erfahrung zu bringen. Eine Anfrage liess Moret bisher unbeantwortet.

Nationalratsvizepräsident Andreas Aebi (SVP, Bern) wollte sich nicht zu den Geschehnissen äussern. Eine Anfrage bei der zweiten Vizepräsidentin, Irene Kälin (Grüne, Aargau) blieb bisher ebenfalls unbeantwortet.

Versammlungsfreiheit gilt nicht

Am Montag hatten Nationalratspräsidentin Moret und Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP, Bern) die Behörden von Stadt und Kanton Bern in einem Brief aufgefordert, raschestmöglich gegen die «unrechtmässige Veranstaltung» vorzugehen.