Haben Sie im Nachhinein Ihre Entscheidung nie angezweifelt?

Doch, natürlich. Vielleicht war diese Einladung ja auch wirklich falsch. So oder so würden wir bei einem nächsten Mal vieles anders machen. Aber auch in dieser hart kritisierten Sendung war das erfüllt, was mir wichtig ist: Dass alle gemeinsam am Tisch sitzen. Es geht darum, andere Meinungen anzuhören und auszuhalten. Die Leute beschweren sich manchmal, die Gäste in der Arena würden gar nicht aufeinander eingehen …

… was durchaus stimmt.

Ja, manchmal. Aber wenigstens gibt es hier überhaupt unterschiedliche Ansichten! Wenn man sich in seinem Facebookstream bewegt, liest man doch fast nur Meinungen, die einem selbst passen. Klar, es sind ja auch die Meinungen der Bekannten und Freunde. In der «Arena» ist das anders. Da höre ich Positionen, die mir ganz und gar nicht passen. Für jene, die sich ihre Meinung nur noch via Facebook-Blase bilden, ist das vermutlich eine Zumutung.

Das scheint Sie aufzuregen.

Es macht mir Sorgen. Zum Beispiel, wenn jemand auf Twitter schreibt: Ich sehe mir die Sendung nicht an, weil die SVP teilnimmt. Oder irgendeine andere Partei. Hinter solchen Äusserungen steht ein Rückzug aus der politischen Debatte, ein Rückzug in die Filterblase.

Können Sie selbst bei einer Diskussion immer neutral bleiben?

Bei Abstimmungsfragen und dem politischen Tagesgeschäft habe ich damit kein Problem. Aber diese Neutralität gilt nicht absolut. Es gibt Themen, bei denen ein Journalist nicht neutral bleiben darf. Als Moderator wäre ich beispielsweise nicht neutral, wenn es um die Todesstrafe geht.

Haben Sie aufgrund einer «Arena»-Debatte schon mal Ihre Meinung zu einer Abstimmung geändert?

Natürlich. Ich versuche immer, mir bis zum Abstimmungssonntag einen offenen Kopf zu bewahren. Mir geht es wie vielen Leuten: Man ist ja nicht einfach von einem Ja oder Nein überzeugt, sondern hört sich zuerst mal alles an. Wie ich am Ende stimme und wähle, behalte ich allerdings schön für mich, sonst würde man meine Moderation immer nur durch diese Brille betrachten.

Dann stimmen Sie immer erst sonntags ab?

Ja, auch wegen der Kinder. Wir gehen gemeinsam zur Urne, weil ich ihnen so die Politik näherbringen kann. Direkte Demokratie ist ja für eine 4-Jährige oder einen 6-Jährigen nicht ganz einfach zu verstehen. Aber wenn wir ins Wahllokal im Schulhaus gehen und auf dem Weg dorthin hängen noch die Pro- und Kontra-Plakate, dann wird es greifbar für sie. Ich schaue mit ihnen die Plakate an, wir diskutieren sie. Dann gehen wir rein, werfen die Zettel ein und sind «ein bisschen die Chefs», weil in unserem Land «alle ein bisschen die Chefs sind». Meistens nehmen wir noch ein Picknick mit und frühstücken draussen vor dem Schulhaus . Da ist ein Riesengaudi für die Kinder.

Wie reagieren die Menschen, wenn Sie den Familientross sehen?

Sie lachen und fragen, ob das Teil meiner Anstellung bei der «Arena» sei. Aber das ist tatsächlich ganz privat.

Haben Sie keine Sehnsucht nach Ihrer Rolle als Brüssel-Korrespondent? Mit Brexit, Trump und Terror ist es doch jetzt hoch spannend.

Ich habe mit der Euro- und der Ukrainekrise in Brüssel einige journalistisch spannende Jahre erlebt, aber ich trauere der Stelle nicht nach. Ausserdem macht mein Nachfolger einen hervorragenden Job.

Mit Ihrer Rolle als «Arena»-Moderator wurden Sie zur öffentlichen Person. Wie ist es für Sie, auf der Strasse erkannt zu werden?

Das spielt keine grosse Rolle in meinem Leben. Schön daran ist, dass die eigene Arbeit auf Reaktionen stösst. Was dabei vergessen geht: Mit mir arbeitet ein ganzes Team eine Woche lang an der Sendung.

Ist es nie unangenehm?

Nein, eigentlich nicht. Die meisten Leute freuen sich ja, wenn sie «den aus dem Fernsehen» sehen. Und sobald man keinen Anzug trägt, sondern seine Kinder auf dem Arm hat, wird man sowieso kaum erkannt.

Vier Kinder, die «Arena» und nun sogar eine zweite Sendung. Wird das nicht zu viel?

Jeder, der Freude an seinem Job hat, muss aufpassen, dass der Job ihn nicht vereinnahmt. So geht es auch mir. Und wenn man eine Familie hat, kommt das als Herausforderung noch dazu. Manchmal denke ich, es wäre am besten, wenn ich mich klonen könnte. Aber irgendwie organisiert es sich dann doch immer wieder.

Einige SRF-Journalisten wurden nach ihrer TV-Karriere Politiker. Können Sie sich vorstellen, eines Tages in die Politik zu gehen?

Ich bewundere alle, die sich in die Politik trauen. Aber nein, dafür mache ich meinen Job viel zu gern.