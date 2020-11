Anwalt von Bundesrat Alain Berset bestätigt Erpressungsversuch

(wap) Nachdem die «Weltwoche» am Samstag und die Txmedia-Kanäle am Sonntag über einen Erpressungsversuch gegen Bundesrat Alain Berset berichtet hatten, hat dieser den Sachverhalt nun über seinen Privatanwalt Patrik Eisenhut bestätigt. «Dass es einen Erpressungsversuch gab, ist Tatsache. Am Anfang mussten wir zuerst eruieren, ob der Erpressungsversuch ernst gemeint ist oder nicht. Als sich dieser bewahrheitete, haben wir Anzeige bei der Bundesanwaltschaft erstattet», sagt Eisenhut in einem Interview mit 20 Minuten.

Eisenhut äussert sich in dem Interview auch zum Vorgehen der Bundesanwaltschaft. Der ehemalige SVP-Nationalrat und heutige Weltwoche-Journalist Christoph Mörgeli hatte in seinem Artikel geschrieben, dass die Bundesanwaltschaft sämtliche Daten auf den Smartphones der Frau vernichtet habe. Weltwoche-Chefredaktor und SVP-Nationalrat Roger Köppel wirft der Bundesanwaltschaft deshalb in einem Tweet Vertuschung vor.