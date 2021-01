Anti-Folter-Kommission kritisiert Härte von Sicherheitspersonal in Schweizer Asylzentren

In den letzten zwei Jahren hat die unabhängige Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) acht Kontrollbesuche in Bundesasylzentren durchgeführt. Daraufhin richtet sie Empfehlungen an die Behörden. Wie wichtig diese Besuche sind, zeigt der am Montag publizierte Bericht der Kommission.

Zwar stuft die Kommission die Unterbringung von Asylsuchenden durch den Bund als «grundsätzlich menschen- und grundrechtskonform» ein. Allerdings sieht sie ein bedeutendes Verbesserungspotential beim Umgang mit Konflikten, mit Gewaltvorwürfen und bei der Gewaltprävention. «Wiederholt soll es aufgrund der Intervention zu Prellungen und Hämatomen bei den asylsuchenden Personen gekommen sein», heisst es im NKVF-Bericht.

Übertriebenes Vorgehen

Personen, die solche Situationen beobachtet hätten, sei das Vorgehen des Sicherheitspersonals in einigen Fällen als übertrieben erschienen. In einem Fall sei ein Asylsuchender von mindestens sechs Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes fixiert und in einen Raum eingesperrt worden. Sein Vergehen: Er hatte sich bei der Essensausgabe vorgedrängelt. Nach Angaben der Kommission laufen mehrere Strafverfahren gegen Mitarbeitende der Sicherheit. Im Raum stünden «Vorwürfe von unverhältnismässiger oder willkürlicher Gewalt und Amtsmissbrauch».

Die Kommission empfiehlt dem Staatssekretariat für Migration (SEM) ein niederschwelliges Beschwerdemanagement für die Bundesasylzentren einzuführen. Zudem soll dieses prüfen, wie die Rolle der Betreuung gestärkt werden könne, um Konflikte mit Gewalt zu vermindern. Keines der besuchten Zentren verfüge zudem über ein Gewaltpräventionskonzept. Laut Kommission ist das SEM jedoch daran, dieses auszuarbeiten.



Ins Visier geraten auch die in den Bundesasylzentren aktiven privaten Sicherheitsfirmen. Das SEM müsse sicherstellen, dass die beauftragten Unternehmen erfahrenes und fachkundiges Personal rekrutiere und dieses spezifisch für die Einsätze in den Bundesasylzentren ausbilde, fordert die Kommission. Gemäss Bericht beschränkt sich die Ausbildung heute auf mehrere Tage. Neben Lektionen in Selbstverteidigung gehöre in der Regel eine eintägige Weiterbildung in interkultureller Kommunikation dazu.