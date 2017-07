Auf Fotos zur «Sommeruniversität» sieht man eine Hundertschaft junger Männer und Frauen, die wie beim Antrittsverlesen, aber in identitärem Einheitstenue in Reih und Glied in militärischer Formation strammstehen.

Zum Programm der «Universität» gehört gemäss der «Antifaschistischen Recherche Graz», die sich auf Berichte von Teilnehmern stützt, auch «Kampfsport, Boxen, Training für den Strassenkampf». Auffallend oft posieren «Identitäre» mit Schusswaffen im Internet. Die junge kanadische Aktivistin und Journalistin Lauren Southern etwa, die die Anti-Flüchtlings-Mission medial begleitet, posiert mit zwei Maschinengewehren.

Cattin, der vor Rechtsextremen in ganz Europa für seine Ideologie wirbt, sagt in Interviews und Referaten Sätze wie: «Wir verteidigen Europa und die Europäer. Wir kämpfen gegen die Masseneinwanderung und die Islamisierung unseres Kontinents, die wir als tödliche Gefahr für unsere Zivilisation betrachten.» Die Integration sei «eine Lüge».

Als Beispiel nennt er Einwanderer aus Algerien, die auch in der dritten Generation bei einem Fussballspiel noch immer die Mannschaft ihrer alten Heimat unterstützten statt die französische. In einem Vortrag von 2014 an einer Veranstaltung des «Bloc identitaire» in Frankreich strich er Vorteile der Schweiz hervor: «Seit ungefähr zehn Jahren konnten wir dank einer Reihe von Initiativen, namentlich getragen durch die SVP, zu Fragen abstimmen, über die andere europäische Völker nicht abstimmen können.» Er nannte das Schächtverbot, die Verschärfung des Asylrechts, das Minarettverbot oder Zuwanderungsquoten.

Die Identitären sind verbandelt mit ihren geistigen Vorläufern von der «Neuen Rechten». An einem «Kolloquium» im April 2016 in Paris, an dem Cattin auftrat, präsentierten sich an Ständen reihenweise Publikationen aus dieser Ecke. Etwa die Zeitschrift «Eléments pour la civilisation européenne», auf deren Blog Slobodan Despot als «Collaborateur» gelistet ist. Despot war Kommunikationschef des abgewählten Walliser SVP-Staatsrats Oskar Freysinger.

Wann die Anti-Flüchtlings-Mission vor der libyschen Küste ankommt, ist unklar. Laut «Spiegel» wurde sie im Suez-Kanal von ägyptischen Behörden aufgehalten. Jedenfalls muss die Truppe über reichlich Geld verfügen. Wie Fachleute zur «Nordwestschweiz» sagen, dürfte der Kreuzzugs-Kahn pro Tag bis zu 10 000 Franken an Chartergebühren inklusive Crew kosten.