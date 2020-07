Ansturm auf Arztpraxen: «Die Leute haben das Gefühl, dass ein negativer Test sie von der Quarantäne-Pflicht befreit»

Gesundheitseinrichtungen verzeichnen einen Ansturm von Menschen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen. Vor dem Kantonsspital Olten bildeten sich am Mittwoch eine lange Schlange von Menschen, die zusammen mit einem Infizierten den Club Terminus besucht hatten. Die Hotline zur Testanmeldung des Kantonsspital Aarau war «trotz Verstärkung zeitweise massiv überlastet», wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt.

Und in der Permanence am Zürcher Hauptbahnhof wollten viele Personen einen Test, die im Club Flamingo waren, wo ebenfalls eine Infizierter unterwegs war. Weitere angefragte Spitäler registrierten einen deutlich gesteigerte Nachfrage nach Tests. In der letzten Woche wurden gemäss Bund über 65'000 Corona-Tests durchgeführt.

«Gratistest gut gemeint, aber...»

Grund für den Ansturm sind neben den Ansteckungen im Nachtleben zwei weitere Faktoren.

Die Corona-App, die seit letzter Woche offiziell im Einsatz ist, informiert nun erste Personen über Kontakte mit Infizierten. Statt sich wie vorgesehen zuerst an die Hotline des Bundes zu wenden, wollen manche sofort einen Test machen.

Barbara Oberholzer ist Ärztin in der Permanence am Hauptbahnhof Zürich und hat täglich mit Testwilligen zu tun. Sie sagt: