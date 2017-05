2015 wandten Bund, Kantone und Gemeinden für alle bedarfsabhängigen Leistungen an sozial Schwache 150 Millionen Franken mehr aus als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag bekanntgab. Mit 1,9 Prozent ist das die schwächste Zunahme seit 2003, dem ersten Jahr, in dem das BFS die Zahlen erhob.

Auch die Kosten für die Sozialhilfe im engeren Sinn, also die finanzielle Unterstützung Bedürftiger, stiegen mit 2,1 Prozent weniger stark als in den Vorjahren. 2014 hatten sie noch um 5,5 Prozent zugelegt. Nach den Ergänzungsleistungen (EL) macht die wirtschaftliche Sozialhilfe mit rund 2,6 Milliarden Franken den grössten Posten aller bedarfsabhängigen Leistungen aus.

266'000 Personen beziehen Sozialhilfe

Die Zahl der Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger erhöhte sich um 1,4 Prozent auf knapp 266'000. Die mittleren jährlichen Ausgaben pro unterstützte Person blieben mit 9850 Franken weitgehend stabil. Gemessen an allen Sozialleistungen in der Schweiz gehen nur gerade 1,6 Prozent der Gesamtausgaben von 157 Milliarden Franken (2014) an die eigentliche wirtschaftliche Sozialhilfe.

Von den insgesamt acht Milliarden Franken für Sozialhilfe im weiteren Sinn entfielen 2015 fast 4,8 Milliarden oder 60 Prozent auf die Ergänzungsleistungen zu AHV und IV. Die restlichen Leistungen wie Alters- und Invaliditäts- sowie Arbeitslosen-, Familien und Wohnbeihilfen machten lediglich 7,3 Prozent der Ausgaben aus.

Die Hauptlast der Ausgaben für Sozialhilfe im weiteren Sinn trugen 2015 die Kantone mit einem Anteil von knapp 45 Prozent. 37 Prozent übernahmen die Gemeinden, und rund 18 Prozent finanzierte der Bund.