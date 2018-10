«Ich stecke viel Arbeit und Herzblut in die Tiere. Ich päppele sie regelrecht auf und sorge gut für sie. Ich würde sie niemals schlecht behandeln», sagt der Bauer. Das Video der Tierschützer hat er noch gar nicht gesehen. Er ist viel zu aufgewühlt und die Tränen laufen ihm übers Gesicht. Er kann sich das Video nur so erklären, dass er darauf bei den ältesten Tieren im Stall am Aussortieren gewesen sein muss.

Wenn man ein Schaf am Hinterlauf packt, tut ihm das nicht weh

«Die Tiere sind dann etwa halbjährig und haben rund 45 Kilo, wenn sie zum Schlachter gehen.» Er müsse dann diejenigen aus der Gruppe aussortieren und nach draussen bringen, die verladen werden müssten. Das sei nicht immer einfach. Die Schafe lassen sich nicht gerne einfangen, denn sie wollen als Herdentier nicht von den anderen weg. «Man packt die Tiere dabei am Besten am Hinterlauf. Das tut ihnen nicht weh. Man kann sie nicht einfach hoch heben», sagt seine Frau. «Würde man an der Wolle ziehen, wäre das, wie wenn man einer Person an den Haaren raufen würde», ergänzt er.

Im Stall sind die Tiere in verschiedenen Gehegen untergebracht. «Die einen springen ab und zu über die Abschrankung. Dann muss ich sie natürlich zurück holen. So ein schweres Tier kann man nicht einfach hochheben, da muss man halt mit etwas Kraft dahinter. Aber ich misshandle doch meine Tiere nicht», erklärt der Bauer.

Der Metallstab stammt vom Gatter

Im Video sehe man den Landwirt mit einem Metallstab in der Hand, sagt seine Frau. Sie hat es sich mittlerweile angeschaut. «Das muss der Stab aus dem Gatter sein. Dieses öffnen wir natürlich oft und behalten dabei den Stab in der Hand», erklärt sie. Und die Schafe würden sie natürlich wieder durchs Gatter schieben, um dieses sofort wieder schliessen zu können.

Die Landwirtin ist überzeugt, dass das Video bearbeitet wurde. Mit einem Zeitraffer. «Hier werden Handlungen gezeigt, die nicht so schnell sein können.» Ein so schweres Tier könne man nicht einfach rum werfen.