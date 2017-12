Das war so ziemlich der einzige Moment, in dem Stephanie Vonarburg ihm beipflichtete. Ansonsten fehlt der Gewerkschafterin nach wie vor die «publizistische Antwort» auf die Frage, wie die Medien ihr Publikum nachhaltig bei der Stange halten wollen. «Ich habe den Eindruck, man ist in einer Abwärtsspirale und findet den Ausweg nicht», sagte sie. Vonarburg fürchtet vor allem um die Vielfalt in der nationalen Berichterstattung – und um die Jobsicherheit der betroffenen Journalisten.

Patrik Müller argumentiert, dass mit grösseren und somit kraftvolleren Teams in der überregionalen Berichterstattung mehr Eigenleistung und Recherchen möglich sind. Das Gegenteil davon wäre, sich vorwiegend auf Agenturmeldungen zu stützen und damit den Einheitsbrei zu fördern. Zudem werde man die regionalen Interessen auch in der nationalen Berichterstattung berücksichtigen.