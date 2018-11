Seit Freitag wird jedes Wort der Bundesratskandidaten auf die Goldwaage gelegt. Genauestens verfolgt werden vor allem die Aussagen der in Bundesbern weitgehend unbekannten Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen (CVP). Was auffällt: ihre Haltung in aussenpolitischen Fragen. Gegenüber dieser Zeitung äusserte sie sich kritisch zum Rahmenabkommen und zum UNO-Migrationspakt. Und bei ihrem ersten Auftritt als CVP-Bundesratskandidatin vor drei Wochen im Hotel Bellevue hielt sie eine Brandrede: «Wenn es um die Souveränität unseres Landes geht, dürfen wir nicht einfach nachgeben, nur um einen Rahmenvertrag zu erhalten.» Z’graggen kritisierte die «Tonalität der EU», dass sie die Schweiz unter Druck setze. «Das kann ich als Schweizerin nicht akzeptieren.»

Sie stellte auch klare Bedingungen an ein Abkommen mit der EU: Das Kosten-Nutzen-Verhältnis müsse stimmen – und die Souveränität müsse jederzeit gewahrt bleiben. Aussenpolitiker Roland Büchel (SVP/SG) kennt die Aussagen. Allerdings seien diese mit Vorsicht zu geniessen: Die SVP habe sich bereits in Kandidat Ignazio Cassis getäuscht. Dieser versprach, in der Europapolitik den Reset-Knopf zu drücken. Davon sei wenig übrig geblieben. «Es hängt also stark davon ab, wie glaubwürdig Heidi Z’graggen die Kritik an der EU äussert», sagt Büchel. In den Hearings, die nächste Woche in den Bundeshausfraktionen beginnen, würden das Rahmenabkommen und der Migrationspakt ein Hauptthema sein – zumindest bei der SVP.

Alles nur Taktik?

Andere Politiker zweifeln ebenfalls, ob es sich bei Z’graggens Aussagen nicht eher um Taktik handelt. Will sie sich der SVP anbiedern oder vertritt sie tatsächlich ihre persönliche Meinung? Aussenpolitikerin Christa Markwalder (FDP/BE) sagt, das sei einerlei: «Letztlich müssen die Kandidaten an ihren Aussagen gemessen werden.»