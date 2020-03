Alain Berset schwört Bevölkerung ein: «Es wird ein anderer April als sonst»

Es sei ihm ein Anliegen gewesen, ein persönliches Bild vom Drive-in-Testcenter zu erhalten, sagte Alain Berset an der anschliessenden Medienkonferenz. Im föderalistischen System bestehe nämlich eine «Innovationskraft», so Berset weiter. An Luzern habe ihn beeindruckt, dass Spitäler und Gesundheitszentren durch das Testcenter entlastet werden könnten.

Es zeigt, dass es in der Krise nicht ‹die da oben› in Bern gibt und ‹uns hier unten› in Luzern

, so Winiker.

Koch hofft auf eine Beruhigung im Frühsommer

Die Zahl bestätigter Coronafälle steigt in der Schweiz weiter an. Nach aktuellstem Stand des BAG sind 16 176 Fälle bestätigt. Das sind zwar 701 Personen mehr als am Montag, aber die Zahl der Neuinfektionen war auch schon grösser. Diese abflachende Kurve sprach auch Alain Berset an, als er sagte, dass man die Infektionen momentan «nicht so schlecht im Griff habe». Gleichzeitig wies der Bundesrat darauf hin, dass die Fallzahlen weiterhin steigen würden, weshalb es wichtig sei, die Massnahmen aufrechtzuerhalten. Die Bevölkerung müsse auch bei schönem Wetter in den nächsten Tagen und über Ostern zu Hause bleiben. «Es wird ein anderer April als sonst», sagte Berset.

Wie lange die aktuelle Situation anhalte, dazu wagte Daniel Koch keine Prognose. Er hoffe auf eine Beruhigung im Frühsommer. Massnahmen würden so lange getroffen, wie notwendig, ergänzte Berset.