Ärztepräsident rechnet mit Corona-Impfung nicht vor Herbst 2021

«Wenn die Bevölkerung weiterhin vorsichtig ist und sich an die Abstands- und Hygieneregeln hält, ist eine zweite Welle vermeidbar», sagt der FMH-Präsident Jürg Schlup in einem Interview gegenüber dem «Blick». Bis jetzt seien wir in der Schweiz dank der Disziplin der Bevölkerung glimpflich davongekommen.

Bis eine Impfung komme, müssen die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin gelten, so Schlup weiter. Der Berner Arzt hält eine Corona-Impfung noch in diesem Jahr allerdings für «nicht realistisch». Er rechnet mit der Einführung einer solchen Impfung nicht vor dem Herbst 2021.

Der Ärztepräsident fordert im Interview zudem, dass es grössere Pflichtlager brauche, und Medikamente, Impfstoffe und Schutzmaterial wieder vermehrt in der Schweiz und in Europa hergestellt werden müssten.