Am Donnerstag habe von Westen her eine Kaltfront mit kräftigem Regen die Schweiz erfasst, teilte der Wetterdienst MeteoNews am Freitagmorgen mit. Die grössten Regenmengen wurden in den Messstationen Locarno-Monti (212 Liter pro Quadratmeter) und Cimetta (204 Liter pro Quadratmeter) erfasst.