Dem widerspricht nun Marc Graf, Klinikdirektor und Chefarzt der forensisch psychiatrischen Uniklinik in Basel. «Es geht nicht um den Mut von Gutachtern oder Richtern, sondern darum, geltendes Recht anzuwenden», sagt er. Das Stimmvolk habe per Initiative verlangt, dass lebenslang verwahrt wird, wer nicht therapierbar sei. «Als Gutachter können wir aber keine lebenslange Prognose stellen. Man kann weder mit einer Volksinitiative noch mit der Revision einer Strafprozessordnung Naturgesetze ändern, und sie sind Grundlage von Psychiatrie und Psychologie.» (Das ganze Interview lesen Sie hier.)

Wenig präziser als ein Münzwurf

Gutachten, die eine lebenslange Prognose für einen Täter enthalten, spricht Graf die Wissenschaftlichkeit ab. «Kriminalprognosen haben eine Trefferquote zwischen 55 und 90 Prozent. Sie sind in gewissen Fällen also nur wenig präziser als ein Münzwurf. Und die Prognose gilt dann für die nächsten zwei bis fünf Jahre», so Graf. Er macht kein Geheimnis daraus, dass er ein Gegner der lebenslangen Verwahrung ist, doch auch die grundsätzlichen Befürworter sehen, dass das Gesetz so nicht anwendbar ist. Sie führen dies aber auf eine «lasche Umsetzung» des Volkswillens zurück. Unter den gegebenen Umständen begrüsst SVP-Nationalrätin Natalie Rickli das Urteil der Genfer Richter. Sie will sich aber weiter für eine Verschärfung der Verwahrung einsetzen. So sollen etwa Wiederholungstäter automatisch verwahrt werden. «Das Gesetz muss so angepasst werden, dass gefährliche Täter drin bleiben, so lange sie rückfallgefährdet sind», sagt sie. Im zweiten Halbjahr wird die Rechtskommission des Nationalrates das Thema behandeln.