Man kann die Lage so zusammenfassen, wie es SP-Nationalrat Cédric Wermuth tut: In wochenlanger Kleinstarbeit sei es gelungen, konstatierte der Aargauer in einem Tweet, «wenigstens soweit eine gemeinsame Basis zu schaffen, dass das Datenschutzgesetz weiter beraten werden kann».

In trockenen Tüchern aber sei es noch lange nicht. Fakt ist: Der Nationalrat will dem veralteten Schweizer Datenschutzrecht jenes Update verpassen, das es dringend nötig hat. Mit 98 zu 68 Stimmen segnete die grosse Kammer am Mittwoch eine Totalrevision in der Gesamtabstimmung ab.

Die Nein-Stimmen kamen vornehmlich von der SVP. Dass sich gleich 27 linke Nationalräte ihrer Stimme enthalten haben, ist als Warnzeichen zu verstehen. Wir versenken das Gesetz nicht gleich, verlangen aber deutliche Verbesserungen, lautet die Botschaft. Die Ratslinke und Vertreter der bürgerlichen Mitte haben eine Art stillschweigenden Konsens vereinbart. Demnach muss das Datenschutzgesetz nach den Beratungen im Ständerat und der anschliessenden Differenzbereinigung noch griffiger werden.