24 Jahre lang war er fester Bestandteil vom Zirkus Knie, Ende Juli hat sich der 51-Jährige in Aarau das Leben genommen: Peter Wetzel alias Clown Spidi. Wer regelmässig den Nationalzirkus besuchte, kam an Clown Spidi nicht vorbei. Mit seinen weiss geschminkten Lippen und Augen stand der 1.28 Meter grosse Artist jeweils am Eingang des Zirkusareals und verkaufte die Programmhefte. Jahr für Jahr - bis zum 26. Juli 2018.

Heute haben die Trauerfamilie, Freunde und Angehörige im Circus Knie in Bern Abschied abgenommen. TeleZüri übertrug die Trauerfeier live. Mittlerweile ist sie vorüber. Sehen Sie hier im Verlauf des Montagnachmittags einen Zusammenschnitt!