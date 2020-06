Ab Donnerstag: Bund kommt für sämtliche Kosten der Coronatests auf

(rwa) Der Bundesrat erachtet ein engmaschiges Monitoring als notwendig, um einen Wiederanstieg der Fallzahlen möglichst zu verhindern oder zumindest rasch reagieren zu können. Als wichtigstes Element sieht er dabei die Unterbrechung von Infektionsketten mittels eines rigorosen Contact Tracing.

Bisher bestand jedoch die Gefahr, dass sich Personen nicht testen liessen, wenn sie die Kosten für den Test selber tragen mussten. Die Kosten seien teilweise von Krankenversicherungen und teilweise von den Kantonen übernommen worden, argumentiert der Bundesrat. Er hat an seiner Sitzung vom Mittwoch entschieden, die Kosten für Tests auf Infektion mit dem Virus wie auch für serologische Tests zum Nachweis von Antikörpern zu übernehmen. Die Vergütung beträgt dabei 169 Franken (Coronatest) respektive 113 Franken (Antikörper).

Startschuss für SwissCovid App

Der Bundesrat hat zudem die Verordnung für die SwissCovid App verabschiedet. Ab morgen Donnerstag steht die App zur Nutzung bereit. Nach Angaben des Bundesrates hat sie den Test der letzten Wochen bestanden. Es seien keine Meldungen eingegangen, die als kritisch oder systemrelevant beurteilt wurden, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Mitteilung.

Die neue Verordnung legt auch fest, wann eine Person Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz hat. Dies ist der Fall, wenn sich jemand auf Anordnung eines Arztes oder einer Behörde in Quarantäne begeben muss. Wer sich nach einer Kontaktmeldung der App freiwillig – also ohne Anordnung – in Quarantäne begibt, erhält keine Entschädigung.