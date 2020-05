Ab dem 6. Juli soll die Reisefreiheit im Schengenraum wieder gelten

(agl) Bis spätestens am 6. Juli sollen die Einreisebeschränkungen für alle Schengenstaaten aufgehoben werden, sofern es die epidemische Lage zulässt. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch im Grundsatz beschlossen. Die Grenzöffnungen zu den Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich und Österreich sollen wegen der positiven Entwicklungen wie angekündigt bereits auf den 15. Juni veranlasst werden.

Offen ist weiterhin, wie es an der italienischen Grenze aussieht. Italien hat die Aufhebung der Grenzkontrollen zu seinen Nachbarstaaten auf den 3. Juni angekündigt. Für die Schweiz sei die Aufhebung der Grenzkontrollen auf dieses Datum jedoch zu früh, betont der Bundesrat. Die Öffnung solle in den nächsten Wochen mit Italien besprochen werden, auch unter Einbezug des Grenzkantons Tessin.

Stellenmeldepflicht ab dem 8. Juni reaktiviert

Zunächst folgen jedoch am 8. Juni weitere Öffnungsschritte an den Grenzen, die der Bundesrat am Mittwoch beschlossen hat. Wie angekündigt können ab dann wieder neue Gesuche von Erwerbstätigen aus dem EU/EFTA-Raum bearbeitet werden. Die Arbeitgeber sollen gemäss der Mitteilung wieder die Möglichkeit haben, dringend benötigte Arbeitskräfte aus dem Ausland zu rekrutieren, sofern diese auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nicht verfügbar sind.

Auch Gesuche aus Drittstaaten seien möglich, so der Bundesrat. Dies jedoch nur, wenn der Arbeitseinsatz im öffentlichen Interesse liege oder das Unternehmen dringend darauf angewiesen sei. Parallel zu den Lockerungen reaktiviert der Bundesrat die Stellenmeldepflicht, die inländischen Stellensuchenden bei der Bewerbung einen zeitlichen Vorsprung verschafft.

Ebenfalls dürfen ab dem 8. Juli Schülerinnen und Studenten wieder in die Schweiz einreisen, unabhängig ihrer Staatsbürgerschaft. Auch der Familiennachzug sei wieder möglich, für alle Personen mit einer Niederlassungs-, Aufenthalts- und Kurzaufenthaltsbewilligung sowie für vorläufig aufgenommene Personen.