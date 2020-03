9000 Infizierte, 90 Tote in der Schweiz: Bund gibt Update zu Coronavirus

Der Bund hat am Dienstag in der Pressekonferenz mitgeteilt, dass Stand heute 9000 Personen in der Schweiz positiv getestet worden sind und rund 90 Menschen am Virus verstorben sind. In den kommenden Tagen werden weitere Rückholflüge in verschiedene Länder organisiert, um hunderte festsitzende Touristen zurückzuholen.