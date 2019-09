Wegen des grossen Andrangs rief die Kantonspolizei die Teilnehmenden am Schluss des Umzugs dazu auf, im Bereich der Schützenmatte zu bleiben. Von dort war der bunte und laute Demozug gegen 14.00 Uhr aufgebrochen, um durch die Innenstadt zum Bundesplatz zu gelangen, wo die Abschlusskundgebung und Konzerte stattfanden.

Die Organisatoren korrigierten die Zahl von anfänglich 25'000 Teilnehmenden im Laufe des Nachmittags drastisch nach oben.

Die Klimajugend prägte den Demonstrationszug mit Transparenten und Sprechgesängen, doch nahmen Menschen jeden Alters sowie viele Familie an der Klimademo teil. Tausende streckten selbstbemalte Kartonschilder in die Höhe, auf denen zum Handeln gegen den Klimawandel aufgerufen wurde.

Die der Klima-Allianz angeschlossenen Organisationen fordern eine konsequente Klimapolitik mit einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas - auch bei Investitionen des Schweizer Finanzplatzes. Demonstriert wird auch für eine "Klimagerechtigkeit", die allen Menschen weltweit ein würdiges Leben garantieren soll.

Um die Dringlichkeit des Klimaschutzes akustisch zu betonen, läuteten am Samstag um 14.30 Uhr schweizweit die Glocken von zahlreichen Kirchen, in Bern diejenigen des Münsters. An mehreren Turmuhren wurde die Uhrzeit bei fünf vor zwölf angehalten. Insgesamt beteiligen sich laut den Organisatoren über 150 Kirchgemeinden an der Aktion.

Die Klimademo in Bern bildet den Schweizer Schlusspunkt der Global Week for Future, während der weltweit Aktionen und Demonstrationen stattfanden.