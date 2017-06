Der Mann hatte am Mittwoch auf dem Vorplatz seines Hauses Holzbretter mit einem Winkelschleifer bearbeitet. Wie die Bündner Polizei am Donnerstag informierte, rutschte ihm dabei der Schleifer aus der Hand und schnitt ihn in den linken Unterarm.

Der Verletzte selber konnte die Rettungskräfte alarmieren. Ein Autofahrer in der Nähe wurde auf die Situation aufmerksam. Er fuhr den Mann wegen dessen massiven Blutverlust noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte ins Center da Sandà Engiadina Bassa nach Scuol. Nach der Erstbehandlung flog die Rega den Verletzten ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.