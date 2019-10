55 Jahre alt, Akademikerkarriere, Managerlohn – und nun wird Herr Haag Lokführer

Beinahe wäre dieser Text ausgefallen. Fast so wie vor einer Woche der Zug zwischen Olten SO und Sissach BL, das «Läufelfingerli» (wir berichteten). Wegen eines Personalengpasses wurde die Linie kurzfristig für einen Tag eingestellt. Ersatzbusse fuhren die Passagiere ins Ziel.

Auch dieser Text stand wegen des Lokführermangels auf der Kippe. «Der begleitende Lokführer fällt wegen eines familiären Notfalls aus», lässt ein SBB-Sprecher diese Zeitung am Donnerstagvormittag wissen. Geplant war die Begleitung eines 55-jährigen Lokführer-Aspiranten auf einer seiner Lehrtouren im Raum Zürich. Das Problem: Der Aspirant, Benedikt Haag, darf noch nicht selbst fahren. Während seiner anderthalbjährigen Ausbildung begleitet er Lokführer. Dabei muss er die Strecken und Loks oder Triebwagen in- und auswendig kennenlernen, die er später fahren wird. «Heizer» nennen die Bähnler Novizen wie Haag; ein Relikt aus vergangenen Zeiten, als jeder Dampflokomotivführer einen Heizer zur Seite hatte, der das Feuer mit Kohle speiste.

Donnerstagmorgen Damit diese Zeitung und «Heizer» Haag doch noch zu ihrer Fahrt kommen, setzt der SBB-Sprecher sämtliche Hebel in Bewegung. Und findet Gehör beim Kader. Andreas Oberholzer ist einer der Chefs der Lokführer für die Region Zürich-Ostschweiz. Bei Engpässen springt er selbst ein. Auf der «Läufelfingerli»-Linie konnte er dies nicht, an diesem Donnerstag aber klappt es. Und so begleiten wir Lokführer Oberholzer und seinen Heizer Haag von St. Gallen nach Zürich.

St. Gallen, 16 Uhr Andreas Oberholzer prüft im Führerstand des Intercity-Neigezugs 5 nach Lausanne die Systeme. Haag hilft mit und beantwortet dazwischen unsere Fragen. Der 55-jährige Familienmann aus der Region Brugg AG hat eine beeindruckende Karriere hinter sich: Doktorat in Chemie, Managerposten in der Wirtschaft, ein toller Lohn. «Ich bin in einer komfortablen Lage», sagt er, «unser Haus ist fast abbezahlt, meine Frau arbeitet, die Kinder sind erwachsen.» Und so entschied sich Haag vor einem Jahr, den Managerposten gegen die Ausbildung im Führerstand abzugeben. Er war sich bewusst, die finanziellen Einbussen würden einschneidend sein. Denn bei Lokführern beginnt ein Jahressalär während der Ausbildung bei 52 000 Franken und erreicht kaum je die Hälfte eines Managereinkommens.

16.07 Uhr Ein Zugbegleiter schliesst die Türen, Oberholzer erhält die Abfahrtsbestätigung per SMS und setzt den Intercity in Bewegung. Haag kontrolliert die Signale und Höchstgeschwindigkeiten mit. Als Manager hatte er sich Gedanken gemacht: Wie lange würde er die 16-Stunden-Arbeitstage noch durchhalten? Was, wenn er in seinem Alter arbeitslos würde? Als über 50-Jähriger war er sich bewusst: Würde es gesundheitlich nicht mehr so rund laufen, es wäre wohl schwierig, den Job zu behalten oder einen neuen zu finden. Heute sieht er es so: