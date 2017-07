Mit einer Motorsäge bewaffnet hat ein Mann am Montagvormittag ein Bürogebäude in der Schaffhauser Vorstadt gestürmt. Er verletzte fünf Personen, zwei davon schwer. Die Polizei hat am Teile der Schaffhauser Altstadt abgeriegelt. Sie betonte, dass es sich nicht um einen Terrorakt handle. Die Fahndung nach dem Täter läuft.