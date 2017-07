Die Party fand in Corbières FR statt. Das Floss war extra für eine private Geburtstagsfeier gebastelt worden. Nach Polizeiangaben befanden sich rund 40 Personen auf dem nicht immatrikulierten Wassergefährt. Es wurde von zwei Motorbooten gezogen.

Die Polizei forderte die Feiernden auf, ans Ufer zurückzukehren und das Floss zu verlassen. Sie ordnete die Zerstörung des Flosses an. Das Floss war in der Gemeinde Echarlens zu Wasser gelassen worden und wurde in Richtung des Strandes von Corbières gezogen.

Nach Angaben der Polizei hatten die Feiernden Glück, dass sich während der Fahrt kein Unfall ereignete. Denn neben dem non-konformen Bootbau gab es auf dem Floss auch nicht genügend Rettungseinrichtungen. Die Veranstalter werden deshalb bei den zuständigen Behörden verzeigt.

Die Polizei erinnerte daran, dass die Bootsfahrt auf den Schweizer Seen reguliert ist. Die Schiffe müssten immatrikuliert sein und den geltenden Vorschriften entsprechen. Ausserdem müssten auch private Veranstaltungen auf dem See bewilligt sein, vor allem, was die Sicherheit anbelangt.