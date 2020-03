4 Gründe, weshalb die Corona-Zahlen des BAG wenig mit der Realität zu tun haben

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Mittwochnachmittag die neuesten Infektionszahlen zum Coronavirus herausgegeben. Demnach wurden in der Schweiz bisher 3028 Personen positiv getestet.

Dennoch wurde bisher kein Online-System implementiert, das einheitlich genutzt wird. Durch das Meldesystem entstehen also erhebliche Verzögerungen. In Bern müssen die Fax-Nachrichten aus allen Teilen der Schweiz erst noch gesammelt und eingetragen werden, ehe sie in den offiziellen Zahlen erscheinen. Weitere Verzögerungen entstehen dadurch, dass es derzeit mindestens 24 Stunden dauert, bis nach einem Test ein Ergebnis vorliegt.

2. Der Grossteil wird nicht getestet

In der Schweiz werden längst nicht alle Personen getestet, die einen Corona-Verdacht haben. Momentan reichen die Kapazitäten nicht aus, um alle Menschen mit Symptomen zu testen. Durchgeführt wird ein Test in der Regel erst dann, wenn der Verdachtsfall möglicherweise im Spital behandelt werden muss oder in der Pflege tätig ist. Da die Covid-19-Erkrankung in bis zu 80 Prozent der Fälle milde verläuft, wird derzeit ein Grossteil der Verdachtsfälle gar nicht erst getestet.

Von Sonntag auf Montag wurden laut Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten beim BAG, 2250 Tests durchgeführt. Man arbeite nun daran, die Test-Kapazitäten auszubauen.

3. Das BAG ist im Rückstand

Wie Daniel Koch an einer Medienkonferenz am Dienstag durchblicken liess, steckt man beim BAG Hals über Kopf in der Arbeit. Man kommt mit dem Erfassen der Corona-Fälle gar nicht mehr nach. «Im Moment ist der Anstieg einfach so schnell, dass wir die Daten nicht alle erfassen können», so Koch. Der Bund versuche «mit Volldampf», den Rückstand aufzuholen. Der Fakt, dass es einen Rückstand gebe, sage viel über den Ernst der Situation aus.

Hinzu kommt, dass die Kantone verschiedene Modelle zum Ausweiten der Tests erarbeiten. Dies wird nicht zentral durch das BAG gesteuert. Laut Koch ist dies nicht zu verhindern: «Die Kantone sind die Vollzugsorgane, sie haben die Freiheit dazu.»