Am späten Nachmittag zog gemäss der mittlerweile über hundertjährigen Tradition ein vom heiligen Nikolaus mit seinem Esel Babalou angeführter Umzug durch die Innenstadt. In der Verkleidung des Sankt Nikolaus steckt ein Schüler des Kollegiums St. Michael.

Er verteilte während des Umzugs Gewürzkuchen an die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter viele Kinder. Mit im Umzug marschierten auch rund 200 Musikanten und Musikantinnen sowie Sänger und Sängerinnen von verschiedenen Chören der Stadt.

Anschliessend hielt der in ein prächtig weisses Gewand gekleidete Samichlaus vor der jubelnden Menge eine Rede, in der er die Aktualitäten des Jahres Revue passieren liess.

Den ganzen Tag gab es Animationen für die Kinder, wie Eselreiten oder Kinderschminken. In den Kirchen von Cordeliers und St-Michel traten 28 Chöre auf. Rund 5000 Menschen besuchten die Mini-Konzerte. Grosser Beliebtheit erfreuten sich auch die rund 60 Handwerker-Marktstände in der Stadt.

Die Nikolausfeier in der Stadt Freiburg findet jedes Jahr am ersten Samstag im Dezember statt, unabhängig davon, auf welchen Tag der offizielle Nikolaustag vom 6. Dezember fällt. Am Sonntag wird in Freiburg noch weiter gefeiert mit einem Familientag, einer grossen Lebkuchenjagd und 20 Kulturveranstaltungen mit freiem Eintritt.