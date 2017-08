Das Feuer war gegen 04.00 Uhr von einer Drittperson gemeldet worden. Diese habe eine Explosion gehört und anschliessend Brandgeruch wahrgenommen, teilte die Freiburger Kantonspolizei mit.

Beim Eintreffen der Polizei vor Ort sei im dreistöckigen Gebäude Rauch festgestellt worden, der aus dem Kellergeschoss aufgestiegen sei. Aus Sicherheitsgründen sei das Gebäude evakuiert worden. Die rund 30 Hausbewohner seien vorübergehend in der Turnhalle von Dompierre untergebracht worden.

Rund 25 Feuerwehrleute hätten den Brand unter Kontrolle gebracht und das Gebäude gelüftet. Die Kellermauern seien teilweise eingeschwärzt worden, heisst es. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.

Die am Brandobjekt vorbeiführende Strasse sei während zweieinhalb Stunden gesperrt worden. Nach Abschluss des Einsatzes hätten die Evakuierten wieder in ihre Häuser zurückkehren können.

Die Brandursache war vorerst nicht bekannt. In den vergangenen Wochen war es im freiburgischen Broyebezirk und im angrenzenden Waadtland zu einer Serie von Bränden an Wochenende gekommen. So verendeten bei einem Brand in einem Pferdezentrum von Avenches VD Mitte Juli rund 20 Pferde und Ende Juli waren bei Stallbränden in Domdidier FR und Payerne VD zahlreiche Kühe getötet worden.