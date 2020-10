22-Jähriger bei Entgleisung von Güterwagen in Romanshorn verletzt

Bei einem Rangiermanöver kurz nach 22 Uhr prallte eine Güterwagenkompositoin in einen stehenden Güterwagen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Durch den Aufprall sei der stehende Güterwagen entgleist. Ein 22-jähriger Arbeiter, der neben den Zügen stand, habe sich mit einem Sprung in Sicherheit gebracht. Dabei sei er leicht verletzt worden. Der 42-jährige Lokführer in der Güterwagenkomposition sei nicht verletzt worden.

Für die Bergung des Güterwagens seien Spezialisten der SBB aufgeboten worden. Die Kantonspolizei Thurgau untersucht den Unfallhergang in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust. Wie hoch der Gesamtschaden ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern.

