213 neue Todesfälle: BAG meldet über das Wochenende 9751 Coronafälle

(rwa) Der Bund meldet am Montag weniger Neuansteckungen als in der Vorwoche. Verzeichnete das BAG damals 12'839 Fälle, waren es dieses Wochenende noch 9751 neue Infektionen. Pro Tag sind das im Schnitt rund 3250. Die Zahl der Tests blieb im Vergleich zum letzten Wochenende fast gleich. Wurden am letzten Montag 59'784 Tests gemeldet, waren es diese Woche 58'427. Dieses Wochenende fielen 16,7 Prozent der Tests positiv aus.

Laut dem BAG-Situationsbericht mussten sich seit Freitag zudem 410 Personen in Spitalpflege begeben. Vergangene Woche waren es 483 gewesen. 213 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Insgesamt gab es bisher 300'352 bestätigte Fälle in der Schweiz und Liechtenstein, 3788 Menschen kamen ums Leben.