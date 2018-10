Die Infrastruktur des Schweizer Bahnnetzes liegt in der Verantwortung einer SBB-Tochter. Das möchte die EU aber lieber getrennt haben, um einer allfälligen Diskriminierung anderer Bahnbetreibern zuvorzukommen. Das Bundesparlament sah Ende September aber keine Notwendigkeit, dies in die Tat umzusetzen. Die integrierte Bahn, so der Name dieses Systems in der Schweiz, bleibt bestehen.

Das gefiel den SBB ganz besonders. Die Bundesbahn liess in einem Blogeintrag verlauten: «Für die SBB, die das Projekt über die ganzen Jahre eng begleitete, ist das ein überaus wichtiges Signal.» Bei einem Eingriff in die Organisation der SBB, also bei der Abtrennung der Infrastruktur-Abteilung, hätten negative Auswirkungen auf die Qualität und die Leistungseffizienz nicht ausgeschlossen werden können. Selbst SBB-Chef Andreas Meyer liess sich in der Mitteilung zitieren: Das Ja der Politik sei auch Verpflichtung und Ansporn, die beste Bahn in Europa täglich unter Beweis zu stellen.

Im Kontext der Outsourcing-Ideen der Infrastruktur-Division der SBB erscheint diese Äusserung in einem etwas anderen Licht. Denn nun arbeiten die Bundesbahnen selbst daran, Aufgaben in der Infrastruktur vermehrt auszugliedern. (Philipp Felber)