169 neue Todesfälle: BAG meldet über das Wochenende 17'309 Coronafälle

(rwa) Der Bund meldet am Montag weniger Neuansteckungen als in der Vorwoche. Verzeichnete das BAG damals 21'926 Fälle, waren es dieses Wochenende noch 17'309 neue Ansteckungen. Pro Tag sind das im Schnitt 5769. Am Freitag hatte das BAG 9409 Neuansteckungen gemeldet. 23,4 Prozent der 73'831 Tests fiel positiv aus.

Laut dem BAG-Situationsbericht mussten sich seit Freitag zudem 536 Personen in Spitalpflege begeben. Vergangene Wochen waren es 497 gewesen. 169 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Damit gibt es bisher insgesamt 229'222 bestätigte Fälle in der Schweiz und Liechtenstein, 2576 Menschen kamen ums Leben.