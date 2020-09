15-jähriger Mofalenker stirbt bei Kollision mit einem Auto

(dpo) Der 15-jährige Mofalenker war am Freitag kurz nach 17.15 Uhr in Oberwangen unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen wollte er bei einer Verzweigung einbiegen, wobei er auf die Gegenfahrbahn kam. Daraufhin kam es zur Frontalkollision mit dem Auto eines 22-Jährigen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilt.

Der schwer verletzte Mofalenker wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und dem Rettungsdienst in kritischem Zustand mit der Rega ins Spital geflogen. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen, heisst es in der Mitteilung.