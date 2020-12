Zürcher Kunsthochschule schliesst rechtsextremen Studenten aus

(frh) Bereits im August leitete die ZHdK disziplinarische Massnahmen gegen den Betroffenen ein. Ihm wurde verboten, das Hochschulareal zu betreten und die Infrastrukturen zu benutzen. Nun sei der Student gestützt auf das Hochschulgesetz exmatrikuliert worden, heisst es weiter. Weitere Details wollte die ZHdK aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekanntgeben.

Mitstudierende hatten die Schule in einer Petition aufgefordert, den jungen Mann vom Studium auszuschliessen, nachdem seine Besinnung bekannt wurde. Man fühle sich bedroht, «wenn sich ein Mensch mit einer solch menschenverachtenden, rassistischen, sexistischen und antisemitischen Geisteshaltung an der Hochschule frei bewegen könne», heisst es in der Petition. Der Student soll einer bewaffneten Neonazi-Zelle aus dem Raum Winterthur angehören, die sich «Eisenjugend» nennt und zum «Rassenkrieg» aufrufe, wie Recherchen des «Tages-Anzeiger» zeigten.

Bei einer Razzia im August hatte die Kantonspolizei Zürich beim Betroffenen und einer weiteren Person mehrere Schusswaffen sichergestellt.