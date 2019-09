Am Dienstagabend vergangene Woche hatte der Zofinger Samuel, genannt Sam, Weber im deutschen Fernsehen seinen ganz grossen Auftritt. In der neuen Pro7-Primetime-Show «Renn zur Million» sicherte der 23-Jährige sich 100'000 Euro.

In der Show musste Weber verschiedene Hindernisse überwinden, die unterschiedliche Fähigkeiten erforderten und deren Reihenfolge er im Voraus festlegen konnte. Mit dem Bewältigen jedes Hindernisses sicherte er sich einen ansteigenden Geldbetrag.

Er sei kein Leistungssportler, habe in den Wochen vor der Sendung aber wie einer trainiert, sagt Weber, der von der Produktionsfirma zur Bewerbung für die Sendung eingeladen wurde. «Ich ging in täglichen kurzen, aber intensiven Trainingseinheiten bis fast an die Belastungsgrenze und habe etwas Masse abgebaut.»