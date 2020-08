(kapo/bro) Der Reitplatz steht bei starken Niederschlägen immer wieder unter Wasser. Deshalb befindet sich am Rand ein Schacht, welcher das Wasser in einem unterirdischen Rohr in den nahelegenen Weiher spült. Der Reitplatz stand unter Wasser. Der Schacht war daher nicht mehr sichtbar. Offensichtlich hatte es den Schachtdeckel angehoben, so dass der Schacht offen stand.

Ein viereinhalbjähriger Knabe, welcher mit Erwachsenen und weiterer Kinder dem Reitplatz entlang ging, fiel in den offenen Schacht und verschwand im Wasser, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntagabend in einem Communiqué.Von dort aus führt ein Rohr mit ca. 70 cm Durchmesser unterirdisch weg in Richtung Weiher. Der Knabe wurde in dieses Rohr gedrückt und vom Wasser mitgerissen.