Wegen Gastro-Lockdown: Engstligenalp macht Pisten im Januar dicht

(wap) Die Bergbahnen Engstligenalp stellen den Betrieb vom 4. bis am 22. Januar ein. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auf der Engstligenalp werde der Grossteil der Einnahmen mit Erlebnisgastronomie erzielt. Das Skigebiet sei vom Gastro-Lockdown deshalb besonders betroffen. Zur Feriensaison will das Skigebiet wieder öffnen. Der Betrieb auf der Engstligenalp dauert im Frühling länger als in anderen Skigebieten, derzeit ist der 02. Mai als Saisonschluss vorgesehen.