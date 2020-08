Von der Herde totgetrampelt: Neugeborener Elefant stirbt kurz nach Geburt

(mg) Tragisches Ereignis im Zoo Zürich: Elefantenkuh Omysha hat ihr neugeborenes Elefantenkalb bereits wieder verloren. Am Mittwochabend kam das Jungtier nach einer «etwas langwierigen aber normal verlaufenden Geburt» zur Welt, wie der Zoo in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Die Geburt fand in der Herde statt.

Kaum war das Jungtier auf der Welt, versammelte sich die Herde um den frisch geborenen Elefanten und die Grossen begannen das Kleine mit den Füssen anzustossen. Das sei normal, wie der Zoo schreibt. Dann passierte aber etwas. Es «entstand innerhalb der Herde eine Dynamik», so der Zoo. Dies führte dazu, «dass das Neugeborene von den Erwachsenentieren zu Tode getreten wurde». Warum dies passiert sei, wisse man nicht.