Zum Tränen lachen: Fünf Freunde aus Bayern drehen grossartiges Biber-Video

In der Nacht auf Samstag waren die fünf Freunde auf dem Nachhauseweg, als ihnen bei Deggendorf in Bayern ein Biber vors Auto spazierte. Das Tier war schwer beladen, es versuchte, einen ganzen Ast über die Strasse zu schleppen.

Die Männer machten sich Sorgen, dass der Biber bei seiner langsamen Überquerung der Strasse von einem Auto erfasst werden könnte, und so stieg einer von ihnen aus und packte mit an. Während der Biber vorne zog, hob er den Ast hinten an und so trugen die beiden das Holz über die Strasse.

Die Kollegen im Auto dokumentierten die Aktion mit einem Video, das schliesslich auf Facebook zum Hit avancierte: Allein auf der Facebook-Seite des Bayrischen Rundfunks ist es bis jetzt über 350'000 Mal aufgerufen worden. In den Kommentarspalten der Online-Newsportale bekommen die Männer vor allem Beifall für die tierliebe Aktion. (smo)