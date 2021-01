Zum Staunen, Ekeln und Lachen: Ein Quiz für die ganze Familie Das Tier auf dem Matterhorn, Zeitung statt Teller und Bakterien. Testen Sie ihr Wissen.

Welches dieser Tiere kann in der Schweiz gemietet werden?

Wie hoch ist das höchste Gebäude der Welt?

Was bedeutet die Abkürzung «CH» ausgeschrieben?

Wie viele Kilogramm des Gewichts machen Bakterien bei einem «Durchschnittsmann» etwa aus?

Was für ein Tier wurde im Mai zum ersten Mal im Zoo Zürich geboren?

Welches Youtube Video wurde am Meisten gesehen?

Wann kommt es in der Schweiz zur nächsten totalen Sonnenfinsternis?

Für welches Gericht tauschen Engländer Teller für Zeitungspapier?

Was wurde 2019 an der Art Basel in Miami Beach für 120'000 Dollar verkauft?

Welches Tier versteckt sich auf dem Toblerone Matterhorn?

Wie sieht die Haut eines Tigers aus?

Welcher dieser Snacks ist keine Beere?

Lerneffekt garantiert Wenn Sie das Quiz noch ein paar Mal spielen, sind Sie ein wahrer Experte/eine wahre Expertin. Dann können Sie mit ihrem Wissen prahlen.