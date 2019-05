In der Geschichte der Dynastie brachten es einige Nocks zu grosser Bekanntheit. Einer der ersten war Pius Nock, der als Clown Pio weltweit berühmt wurde. Pios Spezialität waren die Auftritte als Clown auf dem Hochseil. In seinem berühmtesten Akt amüsierte er das Publikum, indem er unbeholfen über ein Löwengehege balancierte und sich immer wieder vor dem fatalen Fall rettete.

Der Circus Nock ist am Ende. Finanzielle Probleme und das komplexer gewordene Geschäft haben die Familie zur Aufgabe bewogen. Mit dem Circus mit Sitz in Oeschgen AG verschwindet der älteste Schweizer Zirkus aus der Unterhaltungsbranche.

Ein prägendes Ereignis erlebte Pio 1973: Er stürzte im New Yorker Madison Square Garden vom Hochseil in den Löwenkäfig. Das brachte ihm eine Nachricht auf der Frontseite der "New York Times" ein. Der Zwischenfall vor 17'000 Zuschauern ging glimpflich aus: Pio kam ohne ernsthafte Verletzungen davon. Der Löwendompteur bremste seinen Fall ab und hielt die Tiere von ihm fern. "Es war wie ein Wunder aus der Bibel", kommentierte Pio sein Glück im Unglück.

Der balance-starke Clown war der Cousin von Franz Nock, dessen Töchter Franziska und Alexandra den Zirkus zuletzt in siebter Generation führten. Pio starb 1998 im Alter von 77 Jahren nach einem Zusammenbruch in der Manege eines Winterzirkusses in Dortmund.

Ebenfalls zu grosser Bekanntheit brachten es Pios Geschwister Elizabeth, Charles und Eugen. Sie stehen am Ursprung des Familienzweigs Nock in den USA, der bis heute im Artistengeschäft tätig ist. Der Stern des Trios ging 1954 auf, als die drei Schweizer für einen Auftritt nach London eingeladen wurden, den auch Queen Elizabeth verfolgte. Fortan traten sie unter dem Namen "Nerveless Nocks" auf. Sie liessen sich in den USA nieder, wo sie grosse Erfolge feierten. Die "Nerveless Nocks" existieren noch heute: Die aktuellen Mitglieder heissen gemäss ihrer Website Michelangelo, Carolina Espana, Angelina und Cyrus Nock. Sie rühmen sie sich einer 173-jährigen Geschichte. Damit rechnen sie grosszügiger als ihre Verwandten in der Schweiz, die nächstes Jahr das 160-Jahre-Jubiläum gefeiert hätten.

Video eines Auftritts der Nerveless Nocks 2009 im "Todesrad":