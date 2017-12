Am Mittwoch bringt der Samichlaus den Schweizer Kindern kleine Aufmerksamkeiten wie Nüsse und Süssigkeiten – stets begleitet vom Schmutzli. Die beiden sind auf der ganzen Welt vertreten, jedoch mit anderen Namen und Aussehen. In Tschechien wird der Samichlaus von Engeln begleitet, auf Bali kommt er surfend daher. Erfahren Sie in der Galerie mehr über die verschiedenen Brauchtümer.